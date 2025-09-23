La festa in famiglia per i 91 anni di Sophia Loren gli auguri del figlio Carlo Ponti

23 set 2025

L'attrice e icona di bellezza ha spento 91 candeline circondata dai suoi affetti più cari. A condividere una foto ricordo della festicciola domestica è il figlio Carlo Ponti, direttore d'orchestra. «Buon compleanno, Mammina!», scrive su Instagram. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

