L'attrice e icona di bellezza ha spento 91 candeline circondata dai suoi affetti più cari. A condividere una foto ricordo della festicciola domestica è il figlio Carlo Ponti, direttore d'orchestra. «Buon compleanno, Mammina!», scrive su Instagram. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La festa in famiglia per i 91 anni di Sophia Loren, gli auguri del figlio Carlo Ponti