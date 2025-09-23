La Federcalcio ha la cura per il disastro arbitrale | togliere agli arbitri il controllo degli arbitri Repubblica

Ne scrive Repubblica con Matteo Pinci. Di fatto scrive che la Federcalcio vuole creare una struttura arbitrale autonoma dall’associazione arbitri ed estranea ai giochetti politici che favoriscono promozioni di fischietti evidentemente non all’altezza. Certo – aggiungiamo noi – poi bisognerebbe cosa accadrebbe con la struttura autonoma (anche lì sorgeranno i giochetti di potere) ma il disastro arbitrale ha raggiunto vette talmente alte che non si può non intervenire. Scrive Repubblica: Se risolverà i problemi del Var è presto per capirlo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La Federcalcio ha la cura per il disastro arbitrale: togliere agli arbitri il controllo degli arbitri (Repubblica)

