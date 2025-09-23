La Fed taglia i tassi di interesse Cosa significa per il tuo mutuo?
Dopo un periodo di stallo durato nove mesi, vale a dire dal dicembre del 2024, la Federal Reserve americana ha deciso di effettuare un taglio di 25 punti base dei tassi d'interesse, riportati al range 4,254%: questo primo intervento di riduzione, unitamente ai prossimi due già annunciati per la fine del 2025, ha riportato un certo ottimismo per quanto concerne i mercati globali. Durante la conferenza stampa successiva alla riunione della Fed, Jerome Powell ha spiegato che alla base della decisione ci sarebbero il rallentamento della crescita economica e una lieve involuzione del mercato del lavoro: l'intervento sul costo del denaro arriva dunque ai primi segnali di decelerazione della domanda interna per evitare i rischi economici connessi a un brusco stop e quindi all'arrivo a un punto di non ritorno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
