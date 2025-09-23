La famiglia Lorenzi al funerale di Matteo Franzoso | Il sacrificio di Matilde non è servito

«Quello che mi amareggia di più è che il sacrificio di Matilde non sia servito ». A parlare è la madre di Matilde Lorenzi, la sciatrice 19enne morta in allenamento lo scorso ottobre. Ospite insieme al padre Adolfo di un evento organizzato dallo Sci Club Sestriere nel giorno dei funerali di Stato di Matteo Franzoso. Lo sciatore 25enne morto in Cile dopo una caduta sugli sci era, infatti, molto amico di Lucrezia, l’altra figlia dei Lorenzi: « Non avremmo mai voluto essere qui in un’occasione così triste. Matteo è cresciuto con la nostra Lucrezia, fin dalle prime gare, fino alla Nazionale». Lorenzi ha condiviso il percorso di formazione che l’associazione intitolata alla propria figlia sta portando avanti per la sicurezza sulle piste. 🔗 Leggi su Open.online