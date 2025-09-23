la famiglia colibazzi dona un defibrillatore nel ricordo di primo

Donato un defibrillatore alla Confraternita e alla parrocchia del Beato Antonio di Amandola, in memoria di Primo Colibazzi, grazie al progetto solidale ‘ Forward Hearts ’ della Bmm Instruments. Domenica scorsa è stata una messa diversa dal solito quella che si è tenuta di fronte ai parrocchiani: la famiglia di Primo Colibazzi (di cui ricorreva il primo anniversario della morte, a 89 anni), ha donato un defibrillatore. Il motivo di questo bel gesto di generosità da parte della vedova Giuseppina, delle figlie Rita e Anna con mariti, figli e nipoti, è legato a un episodio accaduto tre anni fa a Primo, salvato da un attacco cardiaco che l’aveva colto mentre si trova nei pressi della piazza del paese, proprio grazie a un defibrillatore collocato nelle vicinanze dal Comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

