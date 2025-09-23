La famiglia allargata? È all’ordine del giorno Vuol dire solidarietà e creare rete accade nei quartieri di Roma Va tutelata | così Cristiana Capotondi e Lucia Mascino

Ilfattoquotidiano.it | 23 set 2025

La famiglia allargata, la solidarietà tra donne (che spesso purtroppo manca nella realtà di oggi), l’invito a reinventarsi e a riprendere in mano la propria vita. Sono solo alcuni dei temi della nuova serie tv “ La Ricetta della Felicit à”, in quattro prime serate in onda su Rai1 da giovedì 25 settembre. Protagoniste assolute sono Cristiana Capotondi e Lucia Mascino. La serie narra il viaggio di Marta (Cristiana Capotondi), una donna che con determinazione affronta scomode verità, trasformandole in opportunità per riscoprire la propria identità. Centrale alla trama è l’incontro con Susanna (Lucia Mascino), figura all’apparenza lontanissima dal suo mondo, con cui si sviluppa un legame profondo e inatteso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"La famiglia allargata? È all'ordine del giorno. Vuol dire solidarietà e creare rete, accade nei quartieri di Roma. Va tutelata": così Cristiana Capotondi e Lucia Mascino

