La famiglia allargata? È all’ordine del giorno Vuol dire solidarietà e creare rete accade nei quartieri di Roma Va tutelata | così Cristiana Capotondi e Lucia Mascino
La famiglia allargata, la solidarietà tra donne (che spesso purtroppo manca nella realtà di oggi), l’invito a reinventarsi e a riprendere in mano la propria vita. Sono solo alcuni dei temi della nuova serie tv “ La Ricetta della Felicit à”, in quattro prime serate in onda su Rai1 da giovedì 25 settembre. Protagoniste assolute sono Cristiana Capotondi e Lucia Mascino. La serie narra il viaggio di Marta (Cristiana Capotondi), una donna che con determinazione affronta scomode verità, trasformandole in opportunità per riscoprire la propria identità. Centrale alla trama è l’incontro con Susanna (Lucia Mascino), figura all’apparenza lontanissima dal suo mondo, con cui si sviluppa un legame profondo e inatteso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: famiglia - allargata
Michelle Hunziker bacia Eros, ma c’è anche il nuovo fidanzato: la famiglia allargata che ci fa sognare
Antonella Clerici e Vittorio Garrone: Matrimonio non pervenuto, serena famiglia allargata
SUV familiare versatile, Opel Frontera GS a sette posti. Per la famiglia allargata: fino a sette persone possono viaggiare nel robusto SUV Opel - facebook.com Vai su Facebook
La settimana più attesa è arrivata, mancano solo due giorni e ritorneremo in Casa Borghi: pronti a scoprire come continua la storia di Guido, Anna e della loro meravigliosa famiglia allargata? Appuntamento a mercoledì, in prima serata su #Canale5 e in stre - X Vai su X
Famiglia allargata, tutti i consigli per far abituare i propri figli e come gestirla al meglio - Quando una coppia si separa e poi si ricostruisce con nuovi partner, spesso nascono famiglie composte da adulti e bambini provenienti da relazioni precedenti. Riporta fanpage.it