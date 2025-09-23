La Falanghina del Sannio DOC protagonista della Guida Pizzerie d’Italia 2026 e del premio Tre Spicchi Gambero Rosso

Tempo di lettura: 2 minuti Il  Sannio Consorzio Tutela Vini  rinnova la sua collaborazione con  Gambero Rosso, diventando sponsor ufficiale della presentazione della guida  “Pizzerie d’Italia2026  e della cerimonia di premiazione dei  “Tre Spicchi”. L’evento, tenutosi ieri a Napoli presso il Palazzo Dei Congressi della Mostra d’Oltremare, ha visto il Consorzio premiare i maestri pizzaioli insigniti dei “Tre Spicchi”. In tale ambito, la  Falanghina del Sannio DOC è stata il vino ufficiale dell’incontro e ha accompagnato il momento di degustazione post-conferenza, rafforzando il legame tra due eccellenze campane. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

