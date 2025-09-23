La dottoressa Micaela Piccoli eletta presidente della Società Italiana di Chirurgia Endoscopica

La dottoressa Micaela Piccoli, Direttore della Chirurgia Generale d’Urgenza e Nuove Tecnologie dell’Ospedale Civile di Baggiovara è stata eletta Presidente per il 2027 della SICE Società Italiana di Chirurgia Endoscopica e Nuove Tecnologie. Si tratta della prima donna in Italia a guidare una. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

