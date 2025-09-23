La donna che ha ucciso i due figlioletti e li ha nascosti in valigia

Ha ucciso i figli di 6 e 8 anni, per poi nascondere i loro cadaveri all'interno di alcune valigie, abbandonate in un deposito. Hakyung Lee, cittadina neozelandese di origini sudcoreane, è stata dichiarata colpevole nel cosiddetto processo per gli "omicidi in valigia", un caso che ha sconvolto. 🔗 Leggi su Today.it

Cos’è il virus West Nile che ha già ucciso una donna a Roma e contagiato almeno 6 persone

Enzo travolto e ucciso da un’auto pirata: è caccia alla conducente, una donna serba

Mestre, ucciso per salvare una donna: condannato all’ergastolo l’assassino di Giacomo Gobbato

Nel 2023 a Borgo Podgora una donna aveva investito e ucciso un ciclista

Una donna ha ucciso il marito a Napoli, nel quartiere Pendino, nella notte tra mercoledì 3 e giovedì 4 settembre. La donna avrebbe riferito di essere stata aggredita dall'uomo con un coltello e di essersi difesa, accoltellandolo a sua volta. Sul posto indaga la p

Due uomini e una donna arrestati per l'omicidio di Hayati Aroyo, il 62enne ucciso con 30 coltellate e poi bruciato - La Polizia ha arrestato due uomini e una donna per l'omicidio del 62enne Hayati Aroyo, ucciso con 30 coltellate e trovato carbonizzato in un appartamento

Ucciso e bruciato a Sesto San Giovanni: fermati due uomini e una donna. Il movente? "Voleva diffondere un video hot con lei" - Svolta nel delitto di Hayati Aroyo, 62 anni, l'uomo di origine turche, ammazzato con decine di coltellate in un monolocale