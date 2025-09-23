La discoteca di Manchester che ha deciso di lasciar portare l’alcol da casa | come funziona e quanto costa il biglietto

Secondo i dati della Night Time Industries Association (NTIA) il Regno Unito ha perso tre locali a settimana negli ultimi tre mesi, sette locali su dieci non riescono a realizzare profitti e un quarto delle città che avevano locali notturni nel 2020 ora non ne ha più nessuno. Si tratta, in termini percentuali, di una una contrazione del 26,4%: «Stiamo assistendo alla perdita di importanti infrastrutture sociali nelle nostre città», ha detto Michael Kill, amministratore delegato della NTIA. Le chiusure sono dovute all’aumento delle tasse sugli alcolici nonché degli affitti delle strutture. Una crisi cominciata con il Covid e che ora ha messo in ginocchio un intero settore. 🔗 Leggi su Open.online