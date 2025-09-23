La difesa migliore e quella peggiore | Ascoli e Girona gli opposti d' Europa

Cinque giornate senza subire gol e 11 punti in classifica per i bianconeri in Serie C: nessuno nei campionati professionistici tra i top 5 d'Europa (Italia, Germania, Francia, Spagna e Inghilterra) ha fatto meglio. Tutt'altro discorso per i catalani, in crisi nera. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La difesa migliore e quella peggiore: Ascoli e Girona, gli opposti d'Europa

In questa notizia si parla di: difesa - migliore

Allegri: «Lo scudetto si vince con la difesa. Le altre offerte? Quella del Milan era la migliore»

Linus in difesa di Milano: “Città migliore della sua narrazione”

Il progetto migliore l’ha voluto Donald : difesa nello Spazio

Prova autorevole di Silvestri in difesa, Maistrello trova il primo gol di piede. Ma il migliore è Cisco, che surfa sulla fascia - facebook.com Vai su Facebook

L'Italia è la migliore difesa di Eurobasket numeri alla mano. Perché? E quali sono le altre compagini a maggiore vocazione difensiva degli europei? Ne ho scritto su 'Basket Magazine' https://basketmagazine.net/bm-eurobasket-time-litalia-tra-le-migliori - X Vai su X

La difesa migliore e quella peggiore: Ascoli e Girona, gli opposti d'Europa; Peggior difesa vuol dire retrocessione: l’Acm si aggrappa alle eccezioni; Giulio Palomba, il prof più severo d'Italia, assolto dai colleghi della Politecnica delle Marche: «Troppi bocciati? Mi pento solo dei....

L’Ascoli Calcio ha la miglior difesa d’Europa: l’unica con ancora zero gol subìti - ASCOLI PICENO – In un mondo del calcio dominato dalle grandi potenze economiche e dalle difese blindate dei top club, una notizia sorprende e affascina: la miglior difesa d’Europa appartiene ... Secondo rivieraoggi.it

Zero gol, ad oggi la miglior difesa della C e possesso palla crescente: i primi numeri dell’Ascoli - Dopo quattro gare, altrettante reti segnate e mennemo una subita L’Ascoli Calcio si gode le sue vittorie e i suoi numeri. Si legge su youtvrs.it