la difesa di sean diddy combs ha depositato un memorandum in cui si chiede clemenza per il rapper

Il 3 ottobre, giorno in cui SeanDiddyCombs dovrebbe essere ufficialmente condannato, si fa sempre più vicino. La sua difesa sta cercando di correre ai ripari, per limitare i danni. Il cantante e discografico è stato già riconosciuto colpevole di due reati federali legati alla prostituzione, ed è in attesa di sapere per quanto tempo dovrà restare in carcere. Ieri, team legale del rapper ha depositato un memorandum di centottantadue pagine, nel quale chiede che la pena detentiva del proprio assistito non superi i quattordici mesi. Nella richiesta di clemenza, gli avvocati hanno fatto leva sull’infanzia difficile di Combs. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

