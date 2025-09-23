La destra con Kirk la sinistra con Gaza e i finti nemici della libertà

Due storie diverse, una battaglia in comune. Due temi distanti, un problema condiviso. Due manifestazioni di segno opposto, con una lezione universale. Quando si manifesta per la d. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La destra con Kirk, la sinistra con Gaza e i finti nemici della libertà

In questa notizia si parla di: destra - kirk

Utah, ucciso Charlie Kirk: giovane prodigio della destra trumpiana

Usa: l'attivista di destra Kirk ucciso in un attentato all'università. Trump: "Lo amavo" (VIDEO)

Meloni affonda sulla sinistra: “Legittimano l’omicidio di Kirk perché esponente di destra”

Tg3. . Trump e i suoi ministri, Musk e soprattutto il popolo MAGA. In Arizona duecentomila persone hanno partecipato alla commemorazione dell'attivista di estrema destra Charlie Kirk, ucciso durante un evento in un campus. La corrispondente Laura Pepe per - facebook.com Vai su Facebook

Il fondatore dei Proud Boys, l’estrema destra Usa: “Dopo Kirk una rivoluzione culturale. È guerra” - la Repubblica - X Vai su X

La destra con Kirk, la sinistra con Gaza e i finti nemici della libertà; Gaza calling | Il funerale disciplinato di Kirk, e le proteste cosplay punk di Bologna e Milano; Fratoianni a .it: Il governo vuole demolire la democrazia, esalta Kirk e tace su Gaza.

La destra con Kirk, la sinistra con Gaza e i finti nemici della libertà - La destra illiberale che utilizza il caso dell'attivista americano per reprimere il dissenso, la sinistra illiberale che difende la Palestina demonizzando chiunque usi ancora la parola Hamas. Lo riporta ilfoglio.it

Fratoianni a Fanpage.it: “Il governo vuole demolire la democrazia, esalta Kirk e tace su Gaza” - it, Nicola Fratoianni attacca duramente l'immobilismo del governo sull'occupazione israeliana in Palestina e il genocidio in ... Come scrive fanpage.it