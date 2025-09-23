La denuncia di una prof siciliana | Costretta a scegliere tra insegnare ed essere una madre presente
Daniela, 46 anni, docente di Storia e Filosofia al liceo racconta a Fanpage.it la sua situazione ed esprime la frustrazione nei confronti di un sistema che non le consente di insegnare e, allo stesso tempo, di seguire adeguatamente suo figlio: "Non sono riuscita a ottenere l'assegnazione provvisoria, ho una cattedra a 3 ore di macchina da casa. Ho fatto tanti sacrifici ma oggi tra la scuola e mio figlio scelgo la mia famiglia". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: denuncia - prof
“Subì violenze e tentò il suicidio”. Allieva denuncia, prof sotto accusa. Chiesto il giudizio
Denuncia molestie dal prof ma viene ignorata, studentessa si dà fuco e muore: ondata di proteste in India
Denuncia molestie dal prof ma viene ignorata, è tragedia: “Morta davanti a tutti”, immagini shock
(Pisa) - Un collega viene interrotto durante la lezione da un gruppo di giovani che gli rimprovera di assumere posizioni vicine a Israele. Ne nasce un parapiglia. Il professore sospende la lezione, si reca in questura e denuncia di essere stato aggredito e colpit - facebook.com Vai su Facebook
Denuncia professional de la impunitat israeliana. - X Vai su X
La denuncia di una prof siciliana: “Costretta a scegliere tra insegnare ed essere una madre presente”.
La denuncia di una prof siciliana: “Costretta a scegliere tra insegnare ed essere una madre presente” - Ha scritto al nostro giornale per raccontare la sua situazione e per esprimere la frustrazione nei confronti di un ... Si legge su fanpage.it