La denuncia di una prof siciliana | Costretta a scegliere tra insegnare ed essere una madre presente

Fanpage.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Daniela, 46 anni, docente di Storia e Filosofia al liceo racconta a Fanpage.it la sua situazione ed esprime la frustrazione nei confronti di un sistema che non le consente di insegnare e, allo stesso tempo, di seguire adeguatamente suo figlio: "Non sono riuscita a ottenere l'assegnazione provvisoria, ho una cattedra a 3 ore di macchina da casa. Ho fatto tanti sacrifici ma oggi tra la scuola e mio figlio scelgo la mia famiglia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

