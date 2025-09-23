La data Zero del Vasco Live 2026 sarà a Rimini

Milano, 23 set. (askanews) – . Lo ha annunciato lui stesso dalle sue pagine social, ma adesso è ufficiale anche la data: sabato 30 maggio 2026 allo Stadio Romeo Neri. Rimini, simbolo stesso dell’estate, è pronta ad accogliere non uno ma due concerti: l’anteprima soundcheck riservata ai duri e puri del Il Blasco Fan Club si terrà infatti (come vuole la tradizione!) la sera prima, venerdì 29 maggio. Si chiude, così, il cerchio delle date e si apre un mondo, quello dei concerti: doppie date in 6 città per 12 live tutti già sold out. Un’unica gigantesca onda sonora che scuoterà l’estate del 2026 e aprirà – anche qui come vuole la tradizione – la stagione dei grandi eventi estivi italiani. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

