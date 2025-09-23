La curiosa protesta dei tifosi del Rangers contro l'allenatore | l'arbitro deve far ripulire il campo

I tifosi del Rangers alzano la voce contro la società e l'allenatore: l'arbitro deve sospendere la partita per far ripulire il campo invaso dagli oggetti lanciati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

