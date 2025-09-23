La crisi Ferrari Turrini | Quello che più fa male è il progressivo e inesorabile scivolamento nell’anonimato

Ilnapolista.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Altro giro, altro weekend al di sotto delle aspettative per la Ferrari in questa stagione 2025 di Formula 1 avara di soddisfazione per il Cavallino Rampante. Il team di Maranello ha lasciato Baku – dove lo scorso fine settimana si è disputato il Gran Premio di Azerbaijan – col magro bottino di cinque punti, due ottenuti da Charles Leclerc (9° al traguardo) e tre da Lewis Hamilton (8°). Una appuntamento – l’ennesimo – semplicemente trascorso nellanonimato. Lo sottolinea il giornalista Leo Turrini tramite le colonne del suo blog “ Profondo Rosso “. Ferrari, altro weekend nell’anonimato: l’analisi di Turrini. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

la crisi ferrari turrini quello che pi249 fa male 232 il progressivo e inesorabile scivolamento nell8217anonimato

© Ilnapolista.it - La crisi Ferrari, Turrini: «Quello che più fa male, è il progressivo e inesorabile scivolamento nell’anonimato»

In questa notizia si parla di: crisi - ferrari

Crisi Red Bull e aggiornamenti Ferrari: l’intervista a Franco Nugnes direttore Motosport.com

È scoppiata la crisi Hamilton: «Sono inutile, la Ferrari dovrebbe cambiare pilota». Umiliato da Leclerc che va in pole

Crisi Hamilton, Fiorio: “Non è solo colpa sua. In Ferrari hanno fatto una scelta precisa” – ESCLUSIVA

Ferrari, un doppio zero che pesa. A Monza per il riscatto - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Segnala video.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Crisi Ferrari Turrini Pi249