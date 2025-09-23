Altro giro, altro weekend al di sotto delle aspettative per la Ferrari in questa stagione 2025 di Formula 1 avara di soddisfazione per il Cavallino Rampante. Il team di Maranello ha lasciato Baku – dove lo scorso fine settimana si è disputato il Gran Premio di Azerbaijan – col magro bottino di cinque punti, due ottenuti da Charles Leclerc (9° al traguardo) e tre da Lewis Hamilton (8°). Una appuntamento – l’ennesimo – semplicemente trascorso nell’anonimato. Lo sottolinea il giornalista Leo Turrini tramite le colonne del suo blog “ Profondo Rosso “. Ferrari, altro weekend nell’anonimato: l’analisi di Turrini. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La crisi Ferrari, Turrini: «Quello che più fa male, è il progressivo e inesorabile scivolamento nell’anonimato»