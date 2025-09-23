Ponte in Valtellina (Sondrio) – I problemi non mancano e i frutticoltori di Ponte in Valtellina, a fronte della crisi di Melavì, cercano di conferire le loro mele altrove. Forse nessuna località come quella di Ponte in Valtellina sta subendo e subirà la crisi della cooperativa Melavì, posta in concordato preventivo semplice e cioè in una procedura a sfondo liquidatorio. Con questa procedura gli amministratori hanno deciso di provare a proteggere il patrimonio aziendale e provare a dare un inizio di futuro al “mondo delle mele valtellinesi” (l’omologazione del concordato è stata fissata per il prossimo 16 ottobre dal Tribunale di Sondrio). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La crisi della cooperativa Melavì: il raccolto va verso il Piemonte