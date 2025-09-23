La corteggiatrice di Flavio Ubirti Sara Gaudenzi è la nuova tronista di Uomini e Donne | cosa è successo in studio

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano l'identità della nuova tronista. Ieri, durante le registrazioni, Maria De Filippi ha proposto a una corteggiatrice di Flavio Ubirti, Sara Gaudenzi, di sedersi sul trono. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: corteggiatrice - flavio

Uomini e Donne anticipazioni, registrazione lunedì 1 Settembre: Flavio stregato da una corteggiatrice

Uomini e Donne, chi è Martina corteggiatrice di Flavio Ubirti: cognome, lavoro e profilo social

Uomini e Donne, una segnalazione su Flavio Ubirti e la corteggiatrice Martina mette in dubbio il trono!

CLAMOROSO ritorno di una dama nel parterre, Gemma fa una scelta drastica, Flavio fa arrabbiare una corteggiatrice: le anticipazioni di #uominiedonne del 15 settembre - X Vai su X

HA GIÀ PERSO LA TESTA PER LEI! Flavio è il nuovo tronista di Uomini e donne, il giovane ha mostrato molto interesse per una corteggiatrice in particolare, una bellissima ragazza che i fan attenti hanno già trovato su Instagram, ecco le immagini, guardate - facebook.com Vai su Facebook

Uomini e donne anticipazioni: Sara Gaudenzi da corteggiatrice di Flavio Ubirti a tronista; La corteggiatrice di Flavio Ubirti, Sara Gaudenzi, è la nuova tronista di Uomini e Donne: cosa è successo in studio; Uomini e Donne, Sara Gaudenzi da corteggiatrice a tronista: cosa è successo con Flavio Ubirti nella registrazione di lunedì 22 settembre.

Uomini e Donne, anticipazioni: Sara Gaudenzi, ex corteggiatrice di Flavio è la nuova tronista - Oggi, lunedì 22 settembre 2025, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Riporta comingsoon.it

Chi è Sara Gaudenzi, la nuova tronista di Uomini e Donne/ Lite con Flavio, Maria: “Vatti a sedere sul trono” - Tutto su Sara Gaudenzi, la nuova tronista di Uomini e Donne: lei litiga con Flavio Ubirti e Maria De Filippi le offre il trono. Scrive ilsussidiario.net