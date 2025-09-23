La furia di Donald Trump si sta abbattendo sui suoi rivali politici, proprio come nei peggiori regimi illiberali. Ieri il presidente degli Stati Uniti ha chiesto pubblicamente all’Attorney General Pam Bondi – la ministra della giustizia americana – di mettersi all’opera per perseguire legalmente persone come l’ex direttore dell’Fbi James Comey o il senatore democratico Adam Schiff. Anche con accuse fasulle, se necessario. «Non possiamo più rimandare, sta uccidendo la nostra reputazione e credibilità», ha scritto il presidente in un post sui social. «Mi hanno messo sotto accusa due volte e incriminato cinque volte, per nulla. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La corsa contro il tempo di Trump per consolidare il suo potere autoritario