La corsa contro il tempo di Trump per consolidare il suo potere autoritario
La furia di Donald Trump si sta abbattendo sui suoi rivali politici, proprio come nei peggiori regimi illiberali. Ieri il presidente degli Stati Uniti ha chiesto pubblicamente all’Attorney General Pam Bondi – la ministra della giustizia americana – di mettersi all’opera per perseguire legalmente persone come l’ex direttore dell’Fbi James Comey o il senatore democratico Adam Schiff. Anche con accuse fasulle, se necessario. «Non possiamo più rimandare, sta uccidendo la nostra reputazione e credibilità», ha scritto il presidente in un post sui social. «Mi hanno messo sotto accusa due volte e incriminato cinque volte, per nulla. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
