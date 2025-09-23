La Cooperativa Solleva compie 10 anni | Il lavoro di persone svantaggiate genera speranza

Un traguardo importante, festeggiato in un anno difficile come l'ultimo. Il 23 settembre 2015 nasceva la Cooperativa sociale Solleva, che oggi gestisce il ristoro Stallazzo a Paderno, prendendo spunto dalle esperienze professionali maturate da volontari e operatori che avendo praticato il mondo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: cooperativa - solleva

La Cooperativa Solleva compie 10 anni: Il lavoro di persone svantaggiate genera speranza

La Cooperativa Solleva compie 10 anni: "Il lavoro di persone svantaggiate genera speranza" - Il direttore Luigi Gasparini: "Cultura, ambiente, storia e tradizioni, diventano motori che creano economia a vantaggio delle fasce deboli della società"

