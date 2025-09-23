La Cooperativa Solleva compie 10 anni | Il lavoro di persone svantaggiate genera speranza
Un traguardo importante, festeggiato in un anno difficile come l'ultimo. Il 23 settembre 2015 nasceva la Cooperativa sociale Solleva, che oggi gestisce il ristoro Stallazzo a Paderno, prendendo spunto dalle esperienze professionali maturate da volontari e operatori che avendo praticato il mondo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
In questa notizia si parla di: cooperativa - solleva
JCB. . Scopri JCB Teletruk a GIS EXPO 2025! In occasione di GIS - Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali, l'esposizione per il mondo del lavoro in quota e del sollevamento industriale in programma a Piacenza dal 25 al 27 Settembre 2 - facebook.com Vai su Facebook
La Cooperativa Solleva compie 10 anni: Il lavoro di persone svantaggiate genera speranza; Inaugurato il Lecco Beer Fest: compleanno del Rugby e sfilate di moda e auto tra i tanti eventi.
La Cooperativa Solleva compie 10 anni: "Il lavoro di persone svantaggiate genera speranza" - Il direttore Luigi Gasparini: "Cultura, ambiente, storia e tradizioni, diventano motori che creano economia a vantaggio delle fasce deboli della società" ... Lo riporta leccotoday.it