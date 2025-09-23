La Cooperativa Solleva compie 10 anni | Il lavoro di persone svantaggiate genera speranza
Un traguardo importante, festeggiato in un anno difficile come l'ultimo. Il 23 settembre 2015 nasceva la Cooperativa sociale Solleva, che oggi gestisce - fra le varie attività - il ristoro Stallazzo a Paderno, prendendo spunto dalle esperienze professionali maturate da volontari e operatori che. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Il direttore Luigi Gasparini: "Cultura, ambiente, storia e tradizioni, diventano motori che creano economia a vantaggio delle fasce deboli della società"