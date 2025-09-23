La conduttrice di È sempre mezzogiorno | Io non posso più vedere le immagini di quei bambini quelle persone senza una casa

I l 22 settembre, mentre in Italia si svolgeva lo sciopero generale per Gaza, anche il pubblico di Rai 1 ha assistito a un momento inaspettato. Durante È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici ha interrotto il consueto clima disteso per rivolgere un pensiero al conflitto in Medio Oriente: « Impossibile restare indifferenti davanti a ciò che sta accadendo a Gaza. Rimanere inerti di fronte a questo massacro vuol dire non avere più umanità ». Un’apertura differente dal solito, che ha spiazzato per intensità. Antonella Clerici: la carriera e la vita. guarda le foto Antonella Clerici, solidarietà a Gaza a È sempre mezzogiorno. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La conduttrice di "È sempre mezzogiorno": «Io non posso più vedere le immagini di quei bambini, quelle persone senza una casa»

