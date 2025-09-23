La Commissione Difesa è un caso per Forza Italia | ora i deputati azzurri sono sei e nessuno vuole andarsene

Il caso si ingrossa. Se prima la commissione Difesa della Camera poteva vantare ben cinque componenti di Forza Italia (un record), già considerati troppi, adesso le truppe azzurre sono salite a sei. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La Commissione Difesa è un caso per Forza Italia: ora i deputati azzurri sono sei e nessuno vuole andarsene

In questa notizia si parla di: commissione - difesa

Italia respinge emendamenti Oms, Barbaro al GdI: "Difesa la sovranità nazionale, mi aspetto la stessa spinta sulla commissione d'inchiesta Covid"

Il ponte sullo Stretto tra le possibili opere di difesa Ue. La commissione: "Spetta a Roma decidere se è civile o militare"

Più soldi per la difesa, meno per gli agricoltori, salvo il Green Deal: cosa c’è nel maxi-bilancio (da 2mila miliardi) proposto dalla Commissione Ue

Il riepilogo della settimana, fra Roma e Pordenone https://bit.ly/46dCCaK In qualità di Segretario della Commissione Esteri e Membro della Commissione Difesa della Camera ho svolto una visita ufficiale all’aeroporto “Pagliano e Gori” di Aviano per dare il b - X Vai su X

Ho avuto il piacere di incontrare Tibor Gašpar, vicepresidente del Consiglio Nazionale della Repubblica Slovacca , e Richard Gluck, presidente della Commissione Difesa e Sicurezza. Un confronto proficuo per rafforzare il dialogo e la diplomazia parlamentar - facebook.com Vai su Facebook

Commissione Uranio: Soldati senza difese per la salute. E territori devastati; «David Kelly si è suicidato»; Il primo centro globale F-35 fuori dagli Usa è in Italia | perché è una svolta importante.

Caso Fascina in Commissione, FI perde un componente. Il gruppo: lasci Marta, è sempre assente - La grana dell'ex compagna di Silvio Berlusconi finisce sul tavolo di Tajani La faccenda sarebbe semplice. Riporta ilfoglio.it

Difesa, è scontro sul piano di riarmo Ue: la Commissione Juri vota a favore del ricorso alla Corte di Giustizia - La Commissione Affari Giuridici (Juri) ha chiesto alla presidente dell’Europarlamento, Roberta Metsola, di presentare ricorso alla Corte di ... Secondo milanofinanza.it