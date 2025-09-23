La commissione dell’Europarlamento salva Ilaria Salis | confermata l’immunità
La Commissione Affari giuridici dell'Eurocamera ha respinto la revoca dell'immunità di Ilaria Salis. La parlamentare europea di Alleanza Verdi-Sinistra, a quanto si apprende da più fonti parlamentari, è stat quindi per ora salvata dal processo in Ungheria. Ora la parola definitiva passa alla Plenaria che si riunirà e voterà ai primi di ottobre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: commissione - europarlamento
Il 23 settembre la Commissione giuridica dell’Europarlamento voterà sull’immunità di Ilaria Salis. Se revocata, il procedimento in Ungheria ripartirà con possibile mandato d’arresto europeo. Decisione finale in Aula il 7 ottobre. Leggi l'articolo completo? Hai un - facebook.com Vai su Facebook
Dal 16 al 18 settembre, gli eurodeputati della commissione speciale del PE sulla crisi abitativa guidata da @itinagli visiteranno Milano e Palermo per valutare disponibilità e accessibilità degli alloggi e l’impatto sulle comunità. Più info - X Vai su X