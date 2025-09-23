La commissione dell’Europarlamento salva Ilaria Salis | confermata l’immunità

La Commissione Affari giuridici dell'Eurocamera ha respinto la revoca dell'immunità di Ilaria Salis. La parlamentare europea di Alleanza Verdi-Sinistra, a quanto si apprende da più fonti parlamentari, è stat quindi per ora salvata dal processo in Ungheria. Ora la parola definitiva passa alla Plenaria che si riunirà e voterà ai primi di ottobre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

