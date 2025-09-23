La commissione del Parlamento Ue conferma l' immunità per Ilaria Salis

Ilfoglio.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La commissione giuridica del Parlamento europeo (Juri) ha votato contro la richiesta di revoca dell'immunità all'eurodeputata di Avs, Ilaria Salis. I contrari sono stati 13 e i favorevoli 12. E' la prima tappa di una vicenda che vedrà la votazione finale in plenaria nella prima settimana di ottobre: lì si deciderà se avrà ancora diritto a godere dell'immunità parlamentare o meno. "Ho piena fiducia che il Parlamento confermerà questa scelta nella plenaria di ottobre, affermando la centralità dello stato di diritto e delle garanzie democratiche", ha commentato la stessa Salis. La revoca dell'immunità era stata fortemente caldeggiata dal governo ungherese, visto che Salis rischia 11 anni di carcere per il procedimento che sta scontando in Ungheria con l'accusa di aver partecipato al pestaggio di due neonazisti (fu liberata dopo la sua elezione al Parlamento europeo). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

la commissione del parlamento ue conferma l immunit224 per ilaria salis

© Ilfoglio.it - La commissione del Parlamento Ue conferma l'immunità per Ilaria Salis

In questa notizia si parla di: commissione - parlamento

Decaro e le Regionali in Puglia: "Non sono candidato, presiedo la più importante Commissione" del Parlamento Europeo

Pfizergate: «La Commissione ha usato poteri in modo abusivo, ignorando le decisioni del Parlamento Ue»

Regione Campania. Assegni di cura per disabilità gravi: la VI Commissione sollecita Governo e Parlamento a intervenire sulle criticità

Ilaria Salis, il Parlamento Ue conferma l'immunità. Bocciata la revoca in Commissione Juri; Ilaria Salis è salva: la commissione Ue conferma l'immunità. Cosa succede adesso; Ilaria Salis, la commissione Affari giuridici del Parlamento europeo conferma l'immunità.

Ilaria Salis è "salva": la commissione Ue conferma l'immunità. Cosa succede adesso - La parlamentare italiana di Avs ha un processo pendente in Ungheria, che aveva chiesto la revoca del suo status per potere procedere col giudizio. Riporta europa.today.it

commissione parlamento ue confermaIlaria Salis, confermata l’immunità al Parlamento Ue: cosa succede ora - Il primo voto sull'immunità parlamentare di Ilaria Salis ha bocciato la richiesta di revoca: la commissione Affari giuridici del Parlamento Ue ha respinto ... Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Commissione Parlamento Ue Conferma