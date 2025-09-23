La cometa aliena 3I ATLAS sta per essere colpita da una CME scagliata dal Sole | i possibili effetti

Tra il 24 e il 25 settembre l'oggetto interstellare 3IATLAS sarà investito dal vento solare scagliato dal Sole a seguito di un'espulsione di massa coronale (CME). I possibili effetti sulla cometa aliena. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: cometa - aliena

La cometa aliena 3I/ATLAS sta per essere colpita da una CME scagliata dal Sole: i possibili effetti - Tra il 24 e il 25 settembre l'oggetto interstellare 3I/ATLAS sarà investito dal vento solare scagliato dal Sole a seguito di un'espulsione di massa coronale ... Come scrive fanpage.it

No, la cometa 3I/Atlas non è un'astronave aliena: cosa sappiamo del terzo oggetto interstellare osservato nel sistema solare - Gianluca Masi, astrofisico, divulgatore e curatore scientifico del Planetario e museo astronomico di Roma: «Il 19 dicembre raggiungerà il suo punto di massimo avvicinamento alla Terra. Segnala msn.com