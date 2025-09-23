Gli ingredienti necessari per la buona riuscita di La ricetta della felicità sono tanti e diversi. Non tutti possono sembrare, almeno a prima vista, buoni. Ma, col senno di poi, sono necessari. Prendete per esempio l’aspro del rapporto madre e figlia adolescente che vi mostriamo in questa clip esclusiva. Di prima mattina, con all’orizzonte ore ed eventi intensi, battibeccare non è forse il modo migliore di iniziare la giornata. D’altra parte, «Tu sei la madre, tutto è grazie a te e tutto è colpa tua», dice Enrico. Cristiana Capotondi e Nicky Passerella sono una mamma indaffarata e una figlia innamorata del papà (interpretato da Flavio Parenti ) nella nuova serie tv in onda da giovedì 25 settembre su Rai 1 alle 21. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La clip in anteprima e in esclusiva della nuova serie tv di Rai 1, "La ricetta della felicità": quanti dolori il rapporto madre-figlia!