La Civitanovese non si tira indietro | Trattative per rinforzare la squadra
"Non posso dire nulla ai ragazzi, è stata la migliore prestazione fin qui realizzata. Purtroppo, abbiamo pagato a caro prezzo alcune ingenuità". È il commento di Paolo Pochetti, direttore generale della Civitanovese, sulla sconfitta rimediata contro il Matelica (1-2), la seconda consecutiva su tre turni di campionato. "Se avessimo vinto – aggiunge – non avremmo rubato nulla. Siamo partiti bene, segnando grazie ad una loro disattenzione. Abbiamo mal gestito il vantaggio e subito il pareggio. Nella ripresa, ci è mancato solo il gol. Il Matelica ha segnato su una nostra ingenuità, ma non ricordo altre azioni pericolose da parte loro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
