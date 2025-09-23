' La città magica' un villaggio rinascimentale con spettacoli giochi e solidarietà

23 set 2025

Un evento che prevede l'allestimento di un villaggio rinascimentale, ma anche mercatini, spettacoli, giochi e cucina. L'appuntamento con 'La città magica' è nel Chiostro di Santa Maria della Consolazione in via Mortara 92 da venerdì 26 a domenica 28 settembre. L'iniziativa è a cura del Rione. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

