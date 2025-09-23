La Cineteca di Bologna conquista The New Yorker | la prestigiosa rivista le dedica uno speciale di 8 pagine

Una delle più stimate riviste d'America con sede a New York ha dedicato uno speciale alla Cineteca nel suo ultimo numero, un riconoscimento a un'eccellenza italiana La Cineteca di Bologna è l'oggetto principale di uno speciale che compare nell'ultimo numero della prestigiosa rivista The New Yorker. Otto pagine del nuovo numero, firmate dal critico Anthony Lane, raccontano Bologna e la sua Cineteca come un "paradiso ritrovato". Il prestigioso settimanale americano ha dedicato un ampio reportage alla 39ª edizione del festival Il Cinema Ritrovato, andata in scena lo scorso giugno, e al cuore pulsante del suo lavoro: il laboratorio di restauro L'Immagine Ritrovata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

La Cineteca di Bologna conquista The New Yorker: la prestigiosa rivista le dedica uno speciale di 8 pagine

