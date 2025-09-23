La Cina apre gli occhi e frena l’overcapacity sull’acciaio Ecco perché

Non era possibile andare avanti. Il nuovo volto della crisi cinese è l’acciaio, fino a pochi mesi fa fiore all’occhiello della seconda economia globale. Negli ultimi venti anni il mondo, specialmente l’Europa, ha comprato acciaio dal Dragone, perché costava di meno, nonostante una qualità non sempre all’altezza dei produttori d’occidente. Poi, il grande freddo. Come questo giornale ha raccontato mesi fa, il mercato interno è andato in saturazione per eccesso di offerta (l’ormai famosa overcapacity ), riversando tutto l’invenduto all’esterno, mandando in tilt l’industria siderurgica europea e provocando il crollo dei prezzi in patria. 🔗 Leggi su Formiche.net

