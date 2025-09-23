La Cina apre gli occhi e frena l’overcapacity sull’acciaio Ecco perché
Non era possibile andare avanti. Il nuovo volto della crisi cinese è l’acciaio, fino a pochi mesi fa fiore all’occhiello della seconda economia globale. Negli ultimi venti anni il mondo, specialmente l’Europa, ha comprato acciaio dal Dragone, perché costava di meno, nonostante una qualità non sempre all’altezza dei produttori d’occidente. Poi, il grande freddo. Come questo giornale ha raccontato mesi fa, il mercato interno è andato in saturazione per eccesso di offerta (l’ormai famosa overcapacity ), riversando tutto l’invenduto all’esterno, mandando in tilt l’industria siderurgica europea e provocando il crollo dei prezzi in patria. 🔗 Leggi su Formiche.net
In questa notizia si parla di: cina - apre
MAC Cosmetics apre in Cina una boutique sensoriale ispirata a un pianoforte: il make-up diventa musica
Cina, apre al pubblico Legoland Shanghai: il più grande del mondo
Cina: apre a Pechino Incontro ministeriale per dialogo globale tra civilta’
Usa-Cina, si concretizza una tregua: @realDonaldTrump sospende aiuti a Taiwan e Jinping apre all’accordo su #Tiktok - X Vai su X
BTV News canale 85. . BARI APRE LE PORTE ALLA CINA, SIGLATO IL MEMORANDUM CON GUANGZHOU PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E CULTURALE #BARI #CINA #GUANGZHOU #memorandum #baritvnewscanale85 #btvnewscanale85 #c - facebook.com Vai su Facebook
Le Borse oggi, 9 giugno. A Londra i colloqui sui dazi tra Usa e Cina; Per Pirelli partenza sprint ma poi frena, occhi su dazi e socio cinese; Borse oggi in diretta| Il Ftse Mib chiude in calo (-1%) ma i titoli energetici vanno controcorrente.
Swatch lancia una pubblicità con “occhi a mandorla” in Cina: accusata di razzismo, ritira la campagna - Il gruppo svizzero degli orologi Swatch è al centro di una bufera mediatica in Cina, dove a causa di una pubblicità è stato accusato di razzismo. Si legge su ilfattoquotidiano.it