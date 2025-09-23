Domenica di riconoscimenti alle imprese del made in Brianza al Teatro alla Scala. Sono 33 su un totale di 110 le realtà imprenditoriali locali premiate dalla Camera di commercio. Riconoscimenti anche a 32 lavoratori brianzoli su 184. Quindici fra le aziende premiate sono iscritte a Apa Confartigianato Monza Brianza e Milano. Per le imprese il requisito è quello di avere svolto ininterrottamente la propria attività sul territorio da almeno 25 anni. Per i lavoratori il premio viene attribuito a chi ha raggiunto almeno 20 anni di attività continuativa. È un riconoscimento storico istituito dalle Camere di commercio - rinnovato e unificato nel 2018 per le provincie di Milano, Monza Brianza e Lodi - per evidenziare il valore economico e sociale dell’attività pluriennale sul territorio e far conoscere le storie dei lavoratori dipendenti e delle imprese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La cerimonia alla Scala. Trentatré imprese da premiare sul palco