La centrocampista catalana conferma il suo straordinario talento con un trionfo storico e dopo un’annata da sogno tra club e nazionale alza il trofeo più prestigioso per il terzo anno consecutivo
A itana Bonmatí non è solo un nome del calcio femminile, Aitana Bonmatí è la calciatrice che ha ridefinito il concetto di centrocampista, dimostrando che il talento in questo sport, non è determinato dal genere ma da controllo, intelligenza e determinazione. E non è un caso che sia stata nuovamente lei a vincere il Pallone d’Oro. Il riconoscimento, le è stato consegnato proprio ieri sera al Théâtre du Châtelet di Parigi, facendola diventare la prima donna a conquistare il premio per tre anni di fila. Manuela Giugliano è la prima calciatrice italiana candidata al Pallone d’oro X Pallone d’Oro a Aitana Bonmatí: un talento che nasce da lontano. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Tre Palloni d'Oro di fila: Aitana Bonmatí entra nella leggenda