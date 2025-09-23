La Cei a Gorizia stasera la veglia per la pace Il parroco | da piazza Transalpina luogo di incontro

Continua il Consiglio permanente della Cei a Gorizia, città friulana, crocevia di culture. L’intervista a don Nicola Ban, parroco della cattedrale di Gorizia. In collegamento Nicola Ferrante TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - La Cei a Gorizia, stasera la veglia per la pace. Il parroco: da piazza Transalpina, luogo di incontro

In questa notizia si parla di: gorizia - stasera

Futurosa torna in campo: stasera a Gorizia il test contro Rovigo - facebook.com Vai su Facebook

Gorizia-top sul fronte degli stalli per auto elettriche: uno ogni 500 abitanti.

Il cardinale Zuppi apre a Gorizia il Consiglio d'autunno Cei nel nome della pace - Dalla situazione a Gaza al conflitto tra Russia e Ucraina la Chiesa italiana si unisce all'appello di Papa Leone per il cessate il fuoco ... Da rainews.it

Gorizia: il vescovo di Novara, Brambilla, presiede in Cattedrale la Messa che ha aperto il secondo giorno di lavori del Consiglio episcopale permanente - foto Avvenire - La città italiana e la sorella slovena sono teatro di un gesto che dal cuore dell’Europa guarda al mondo. Riporta msn.com