La categoria del Miglior Stunt Design agli Oscar 2028 | le altre categorie che aggiungeremmo noi
La categoria del Miglior Stunt Design, a partire dalla 100ª edizione degli Academy Awards nel 2028, verrà introdotta agli Oscar. Questo storico riconoscimento è stato annunciato dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, premiando finalmente il duro lavoro, la creatività e la professionalità di queste figure cruciali per il cinema. La categoria del Miglior Stunt Design. Un riconoscimento atteso da decenni. La creazione di questo premio è il risultato di anni di sforzi e campagne da parte di professionisti del settore, che hanno lottato per dare il giusto valore artistico a questa disciplina. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
