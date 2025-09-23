La categoria del miglior film internazionale potrebbe rendere molto politici gli Oscar 2026

Si sa, gli Oscar possono essere politici. Eventualità che potrebbe ripresentarsi anche nel 2026, soprattutto per ciò che riguarda la categoria per il miglior film internazionale. Mentre Joachin Trier ha trionfato a Cannes per la sceneggiatura di Sentimental Value e Park Chan-wook potrebbe essere vendicato con qualche nomination dopo che No Other Choice non è rientrato nel palmares della Mostra di Venezia, il futuro degli Academy potrebbe far spazio a titoli che toccano dei nervi scoperti. Tra tutti, sicuramente, c’è La voce di Hind Rajab della regista e sceneggiatrice tunisina Kaouther Ben Hania, vincitore del Leone d’argento a Venezia82, il quale ha mancato di conquistare il Leone d’oro assegnato invece al Father, Mother, Sister, Brother di Jim Jarmusch. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

