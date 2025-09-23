La categoria del miglior film internazionale potrebbe rendere molto politici gli Oscar 2026
Si sa, gli Oscar possono essere politici. Eventualità che potrebbe ripresentarsi anche nel 2026, soprattutto per ciò che riguarda la categoria per il miglior film internazionale. Mentre Joachin Trier ha trionfato a Cannes per la sceneggiatura di Sentimental Value e Park Chan-wook potrebbe essere vendicato con qualche nomination dopo che No Other Choice non è rientrato nel palmares della Mostra di Venezia, il futuro degli Academy potrebbe far spazio a titoli che toccano dei nervi scoperti. Tra tutti, sicuramente, c’è La voce di Hind Rajab della regista e sceneggiatrice tunisina Kaouther Ben Hania, vincitore del Leone d’argento a Venezia82, il quale ha mancato di conquistare il Leone d’oro assegnato invece al Father, Mother, Sister, Brother di Jim Jarmusch. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
La categoria del Miglior Stunt Design agli Oscar 2028: le altre categorie che aggiungeremmo noi
Un film filopalestinese ha vinto il più importante premio di cinema israeliano - Il più importante premio di cinema israeliano, il premio Ophir, è stato vinto da un film filopalestinese. Come scrive ilpost.it
I 24 film proposti dall’Italia per gli Oscar 2026: la lista completa - Matilda De Angelis e Valeria Golino in “Fuori” di Mario Martone. Segnala iodonna.it