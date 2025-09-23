Si sa, gli Oscar possono essere politici. Eventualità che potrebbe ripresentarsi anche nel 2026, soprattutto per ciò che riguarda la categoria per il miglior film internazionale. Mentre Joachin Trier ha trionfato a Cannes per la sceneggiatura di Sentimental Value e Park Chan-wook potrebbe essere vendicato con qualche nomination dopo che No Other Choice non è rientrato nel palmares della Mostra di Venezia, il futuro degli Academy potrebbe far spazio a titoli che toccano dei nervi scoperti. Tra tutti, sicuramente, c’è La voce di Hind Rajab della regista e sceneggiatrice tunisina Kaouther Ben Hania, vincitore del Leone d’argento a Venezia82, il quale ha mancato di conquistare il Leone d’oro assegnato invece al Father, Mother, Sister, Brother di Jim Jarmusch. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

La categoria del miglior film internazionale potrebbe rendere molto politici gli Oscar 2026