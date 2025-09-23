La cascina distrutta dal rogo a Cremella nel Lecchese

Ecco ciò che resta della cascina distrutta da un incendio a Cremella, dove 7 appartamenti sono stati distrutti dalle fiamme: 14 le persone ferite di cui due in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La cascina distrutta dal rogo a Cremella, nel Lecchese

In questa notizia si parla di: cascina - distrutta

? Guardamiglio, incendio nel capannone di una cascina: distrutti attrezzi agricoli http://dlvr.it/TNBWGL #Guardamiglio #Incendio #Cascina #AttrezziAgricoli #VigiliDelFuoco - X Vai su X

Cascina all'Inverso - facebook.com Vai su Facebook

La cascina distrutta dal rogo a Cremella, nel Lecchese; Rogo in cascina a Cremella, l’ombra del dolo: “Abbiamo rischiato di bruciare vivi”; Cremella, cascina distrutta da un incendio: il rogo è stato appiccato di proposito.

Rogo in cascina a Cremella, l’ombra del dolo: “Abbiamo rischiato di bruciare vivi” - Chi è riuscito è scappato fuori casa dalle porte e giù per le scale, gli altri si sono ... msn.com scrive

Cremella, cascina distrutta da un incendio: il rogo è stato appiccato di proposito - Fra gli intossicati anche una bambina di 3 anni, dimessa dopo essere stata ricoverata in osservazione a Niguarda. Da msn.com