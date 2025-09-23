L'ugola d'oro di Kristen Wiig verrà messa alla prova dalla scatenata Gabby nella clip esclusiva del film per ragazzi ispirato all'omonima serie prodotta da DreamWorks Animation. Dal piccolo al grande schermo. Il successo de La casa delle bambole di Gabby, serie per bambini targata DreamWorks realizzata in tecnica mista interattiva, ha spinto i creatori a puntare su un pubblico più ampio realizzando un vero e proprio film, in uscita nei cinema italiani il 25 settembre con Universal Pictures. Una clip esclusiva lanciata quest'oggi ci permette di saggiare l'atmosfera giocosa della pellicola - non priva di qualche strizzata d'occhio diretta allo spettatore per coinvolgerlo in prima persona - mostrando l'interazione tra la giovane protagonista Gabby (Laila Lockhart Kraner) e l'eccentrica villain Vera, interpretata da Kristen Wiig. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La casa delle bambole di Gabby: Kristen Wiig si cimenta nel canto nella clip esclusiva