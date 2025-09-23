La Casa delle Bambole di Gabby - Il film in anteprima esclusiva una lunga clip animata con una canzone in italiano

Comingsoon.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Casa delle Bambole di Gabby - Il film porta al cinema la serie Netflix giunta all'undicesima stagione: una storia tutta per il grande schermo, della quale vi presentiamo in anteprima esclusiva una lunga clip in italiano, con un'allegra canzone. Il film sarà nei cinema da giovedì 25 settembre con Universal Pictures. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

