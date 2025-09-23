La Carrà torna a brillare a Madrid con il musical di Luciano Cannito
La luce di Raffaella Carrà risplende nuovamente in teatro grazie a Luciano Cannito, che porta a Madrid un musical dedicato alla sua libertà e al suo coraggio. Dal 3 ottobre al 28 dicembre, il pubblico spagnolo rivivrà la storia di un’icona che ha saputo cambiare la televisione, la musica e l’immaginario collettivo. Un debutto spagnolo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
