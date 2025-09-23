La campagna di Arvedi contro il caro energia e il vero costo dell’acciaio

Da giorni i lettori del Corriere della Sera e di altri quotidiani si imbattono in pagine a pagamento del gruppo Arvedi. La grafica è semplice: una cartina dell’Europa con i prezzi dell’elettricità per le industrie energivore. Il messaggio è chiaro: gli acciaieri italiani (e le industrie energivore in genere) pagano l’energia più cara del continente, mentre i concorrenti francesi e tedeschi godono di tariffe dimezzate. Conclusione implicita: servono sussidi di Stato, altrimenti la siderurgia italiana soccombe. È un messaggio potente, ma parziale. Perché se è vero che un impianto italiano paga mediamente 85 euroMWh contro i 25 euro MWh francesi o i 45 euroMWh tedeschi, è altrettanto vero che la competitività finale dell’acciaio non si gioca solo sul prezzo dell’energia. 🔗 Leggi su Lettera43.it

