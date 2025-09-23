La Camera di Commercio ascolta le imprese | raccolta di idee per lo sviluppo del territorio

Anche quest’anno la Camera di Commercio di Padova si confronta con il sistema delle imprese per la definizione delle attività da mettere in campo nel corso del 2026.Grazie alle precedenti campagne di ascolto sono stati raccolti spunti preziosi che hanno inciso sulla programmazione camerale o. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Camera di Commercio | Sovraindebitamento, istanze in crescita: in 3 anni azzerati 2 milioni di euro di debiti a consumatori e piccoli imprenditori

Camera di Commercio, il blitz di Confindustria per mandare via Santori (Svem): «Non ci rappresenta»

Valori Metroquadro di Salerno e Provincia, presentazione il 4 luglio alla Camera di Commercio di Salerno

Presentato in Camera di Commercio il voucher certificazioni PMI per competitività e sostenibilità - Mercoledì 17 settembre, presso il Salone d’Onore della Camera di Commercio di Cuneo, è stato presentato il voucher certificazioni PMI per competitività e sostenibilità . Scrive targatocn.it

Imprese e transizione ecologica: ecco GreenCam, la piattaforma del sistema camerale dedicata alla sostenibilità - La Camera di Commercio Rieti Viterbo, da tempo impegnata a orientare le imprese dell’alto Lazio verso scelte e processi ecosostenibili, presenta GreenCam (https://greencam. Riporta rietinvetrina.it