La bellezza unisce le persone E la Milano Beauty Week ne è la conferma
Ci sono momenti in cui una città sembra respirare all'unisono, in cui le persone si fermano per condividere esperienze che vanno oltre il quotidiano. Durante la Milano Beauty Week il capoluogo meneghino ha decisamente cambiato ritmo, tra incontri, beauty cube ed esperienze speciali. La settimana milanese dedicata alla bellezza è stata un'occasione per riscoprire la leggerezza del gioco e la forza di una comunità che si trova a parlare un linguaggio universale. Non è stato solo un evento, ma giorni intensi che hanno portato sorrisi, dibattiti e dialoghi interessanti. Ecco cosa ci ha affascinato di più.
Un evento culturale imperdibile che unisce arte, cultura, bellezza, buon cibo e persino giochi e botanica
1° look presentato nello show in Colombia Un'interpretazione che unisce tecnica, creatività ed emozione. Ogni dettaglio nasce per raccontare la bellezza dei capelli come vera forma d'arte. Un grazie speciale al team e a chi ha reso possibile questo momento
Una piazza che unisce #bellezza, attività e momenti di comunità. Tra #giochi e una chiacchiera, c'è anche un armadio speciale con dei #libri da #leggereliberamente… perché la #cultura è ancora più bella quando è condivisa! Buona giornata
Milano Beauty Week, le iniziative dei brand della bellezza - La settimana della bellezza milanese è l'occasione per scoprire le novità del settore.
Gentile Beauty Lounge, a Milano nasce il concept space che unisce bellezza e lusso - Il progetto dell'imprenditore Damiano Gentile, in partnership con Wella Professionals, lancia una nuova visione dell'accoglienza beauty unita a una mission di altissima professionalità ed esperienza.