la beffa spray dei ladri dopo il furto

‘Ciao’. La scritta è stata vergata con una bomboletta spray sul bancone all’ingresso di ‘ Meccanica 2000 ’, azienda nella zona artigianale di Torre del Moro finita nel mirino dei ladri per due volte in meno di un anno. A rivolgere il saluto, in tono ovviamente beffardo, sono stati proprio gli sgraditi visitatori, che non si sono accontentati di depredare il magazzino sottraendo barre di bronzo e ottone pronte per la lavorazione e di caricarle nel furgone aziendale utilizzato poi per la fuga. Hanno anche scelto di infierire, deridendo i malcapitati presi di mira. "E’ l’aspetto che mi ha ferito maggiormente – ha commentato Mario Picone, titolare di Meccanica 2000 e volto noto in città anche per il suo impegno politico da civico in città – perché rende la misura del contesto nel quale ci troviamo: un mondo dove chi viola la legge lo fa sentendosi impunito e dunque legittimato a fare tutto, pure a deridere il suo bersaglio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

