La battaglia delle liste di attesa La Regione appalta 15mila visite Bando per i privati da 800mila euro
Circa 800mila euro per cercare di recuperare ancora terreno sulle liste di attesa in sanità. L’ Azienda sanitaria 1 ha emanato un nuovo avviso di manifestazione di interesse rivolto alle strutture sanitarie private accreditate, convenzionati e convenzionabili per far fronte al recupero di esami e visite. Un’operazione avviata non appena la nuova Giunta-Proietti si è insediata – circa dieci mesi fa – e che prosegue ancora. La risposta in alcuni ambiti sembra esserci, ma c’è ancora molta strada da percorrere, anche perché gli ultimi dati di giugno parlavano di oltre 73mila cittadini in attesa. Dal punto di vista formale questo avviene in linea a quanto stabilito dal “Piano operativo straordinario di recupero delle liste di attesa - anno 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: battaglia - liste
Le reazioni dei consiglieri parmigiani sulle linee di mandato del nuovo presidente della regione de Pascale. «Male le liste d'attesa» «Fondi per la montagna» Pronti a dare battaglia, o compatti nel difendere il neo presidente. I consiglieri regionali di Parma ieri - facebook.com Vai su Facebook
Da Leo Battaglia a Di Natale, passando per i sindaci di Forza Italia. Chi non c’è nelle liste - X Vai su X
La battaglia delle liste di attesa. La Regione appalta 15mila visite. Bando per i privati da 800mila euro; Sanità lombarda, Il centrodestra archivia la legge di iniziativa popolare del Pd contro la privatizzazione e le lunghe liste d’attesa; Liste d’attesa, Agnoletto: come redazione di 37e2 chiediamo di essere ascoltati dai Nas !.
Liste d’attesa, Curti: «Con Acquaroli situazione peggiorata» - L’onorevole Augusto Curti ha attaccato l’attuale gestione regionale parlando di un sistema ormai in difficol ... Secondo lanuovariviera.it
Sanità in Sicilia, Federconsumatori: “Liste d’attesa infinite, serve un cambio di rotta” - Le liste d’attesa per visite ed esami diagnostici restano uno dei problemi più gravi e irrisolti della sanità siciliana. Lo riporta itacanotizie.it