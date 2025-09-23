Circa 800mila euro per cercare di recuperare ancora terreno sulle liste di attesa in sanità. L’ Azienda sanitaria 1 ha emanato un nuovo avviso di manifestazione di interesse rivolto alle strutture sanitarie private accreditate, convenzionati e convenzionabili per far fronte al recupero di esami e visite. Un’operazione avviata non appena la nuova Giunta-Proietti si è insediata – circa dieci mesi fa – e che prosegue ancora. La risposta in alcuni ambiti sembra esserci, ma c’è ancora molta strada da percorrere, anche perché gli ultimi dati di giugno parlavano di oltre 73mila cittadini in attesa. Dal punto di vista formale questo avviene in linea a quanto stabilito dal “Piano operativo straordinario di recupero delle liste di attesa - anno 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La battaglia delle liste di attesa. La Regione "appalta" 15mila visite. Bando per i privati da 800mila euro