La banda dell’associazione nazionale del fante debutta | concerto nel Circolo unificato dell’esercito
Il concerto di debutto del complesso bandistico dell’Associazione nazionale del Fante, diretto dal maestro Angelo La Porta, e composto da 35 elementi, si terrà nel Salone delle Feste del Circolo Unificato dell’Esercito (piazza Sant'Oliva, 25) giovedì 25 settembre alle 17, in occasione del 46°. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: banda - associazione
SOIREE MUSICALE IN ONORE DEI SANTI MEDICI TRANI 26 SETTEMBRE 2025 BANDA TRANI PIETRO MASCAGNI Dopo il grande successo dello scorso anno, l'Associazione Culturale Musicale "Pietro Mascagni" TRANI insieme alla Confraternita Santa M - facebook.com Vai su Facebook
Debutto ufficiale della Banda dell’Associazione Nazionale del Fante - ] ... Scrive blogsicilia.it
Il debutto del complesso bandistico dell’Associazione Nazionale del Fante nel giorno della commemorazione del giudice Terranova e del maresciallo Mancuso - Il concerto di debutto del complesso bandistico dell’Associazione Nazionale del Fante, diretto dal maestro Angelo La Porta, e composto da 35 elementi, si terrà nel Salone delle Feste del Circolo Unifi ... Segnala vivienna.it