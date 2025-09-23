La banda dell’associazione nazionale del fante debutta | concerto nel Circolo unificato dell’esercito

Palermotoday.it | 23 set 2025

Il concerto di debutto del complesso bandistico dellAssociazione nazionale del Fante, diretto dal maestro Angelo La Porta, e composto da 35 elementi, si terrà nel Salone delle Feste del Circolo Unificato dell’Esercito (piazza Sant'Oliva, 25) giovedì 25 settembre alle 17, in occasione del 46°. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

