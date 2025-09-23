La badante che ruba i soldi dalla cassaforte dell' anziana che accudisce

Rubava denaro dalla cassaforte dell'anziana che accudiva. Una badante infedele, fermata in flagranza di reato dai carabinieri in zona Prati-Trionfale. In manette una donna peruviana di 43 anni.Badante ruba denaro in casaAllertati dalla vittima, una 81enne italiana, i carabinieri della stazione. 🔗 Leggi su Romatoday.it

