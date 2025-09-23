La ABC pone fine alla sospensione di Jimmy Kimmel e il suo show tornerà martedì.

La ABC ripristinerà il programma di Jimmy Kimmel, dopo la sospensione per i suoi commenti sull’assassinio dell’attivista conservatore Charlie Kirk , hanno dichiarato lunedì i dirigenti della rete. “Abbiamo trascorso gli ultimi giorni in conversazioni approfondite con Jimmy e abbiamo preso la decisione di far tornare lo show martedì”, ha dichiarato ABC in una nota. Mercoledì scorso, la ABC ha sospeso Kimmel a tempo indeterminato dopo i commenti che ha fatto su Kirk, ucciso il 10 settembre, in un monologo. Kimmel aveva affermato che “molti nel mondo del MAGA stanno lavorando duramente per trarre profitto dall’omicidio di Charlie Kirk” e che “la banda del MAGA” stava “cercando disperatamente di caratterizzare questo ragazzo che ha assassinato Charlie Kirk come qualcosa di diverso da uno di loro”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

