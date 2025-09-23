Koopmeiners sempre più un fantasma | fin qui ogni sua rete è costata 3,2 milioni alla Juve Gazzetta

Teun Koopmeiners, arrivato alla Juve nell’estate del 2024 e salutato come il grande colpo di mercato di quella sessione estiva (con tanto di tira e molla con l’Atalanta) in bianconero è stato fin qui un autentico flop. Pagato fior fiore di quattrini (59 milioni di euro), non ha ancora reso come ci si aspettava. Da Thiago Motta a Tudor la musica non è cambiata. E quest’anno sembra andare ancora peggio, altro che stagione del rilancio. Un corpo estraneo alla squadra, un fantasma in campo. Fioccano le prove incolori e i 5 in pagella. A seguire quanto sottolineato da Gazzetta.it. Koopmeiners è sempre più un corpo estraneo alla Juve. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Koopmeiners sempre più un fantasma: fin qui ogni sua rete è costata 3,2 milioni alla Juve (Gazzetta)

